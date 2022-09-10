Зокрема, на Генеральній Асамблеї ООН Україна буде домагатися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків. Про це повідомив міністр юстиції Денис Мальський в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

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Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною,

– зазначив Малюська.

Втрати значно вищі

Зазначається, що втрати, які були завдані Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення, є значно вищими. Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, які є заморожені внаслідок санкцій.

Україна вимагатиме доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів.

Довідка. За оцінками KSE, загальна сума прямої шкоди економіці України від пошкодження та руйнування житлових та нежитлових будівель та інфраструктури становить 108,3 мільярда доларів або 2,9 трильйона гривень.

До слова, Велика Британія підтримує ідею про те, що заморожені російські активи можуть бути передані Україні. Там хочуть перейняти приклад Канади та забрати активи росіян, щоб передати їх Україні.

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