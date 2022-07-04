Велика Британія хоче перейняти приклад Канади та забрати активи росіян, щоб передати їх Україні.

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Ліз Трасс повинна виступити з промовою на конференції з реконструкції України у Швейцарії, на якій особисто чи віртуально буде присутня більша частина найвищого політичного керівництва України.

Довідка. За оцінками, від початку повномасштабної війни Росії зруйнувала в Україні понад 120 000 будинків.

Трасс підтримала ідею конфіскації російських активів на користь України

Минулого тижня Трасс заявила депутатам, що підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у Великій Британії та перерозподілити їх між жертвами війни Росії проти України.

Я підтримую цю концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно розібратися у деталях,

– сказала вона.

Трасс сказала, що для цієї ініціативи, скоріше за все, потрібен буде окремий закон, але не обов'язково.

Вилучені кошти можуть передати окремим фізичним особам як репарації, або ж українській державі. В цей час Британія може призупинити дію російських активів відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів та продовжити зупинку ще на 56 днів. У цей період власник активу не може отримати будь-якої вигоди від активу.

У своєму виступі на конференції Трасс заявить, що Велика Британія позиціюватиме себе як ключового партнера України в процесі відновлення і вже запропонувала країні 1,5 мільярда доларів у вигляді багатосторонніх кредитних гарантій та понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді двосторонньої підтримки.

Гуманітарна допомога та програми розмінування допоможуть відновити села, селища та міста, а у більш довгостроковій перспективі Велика Британія поділиться економічним та фінансовим досвідом, щоб перетворити Україну на глобальний центр інвестицій, підприємництва та передових технологій. Велика Британія виступатиме за відновлення міста Києва та Київської області на прохання президента Володимира Зеленського,

– заявили в МЗС Британії.

Україна просить про це у всіх союзників

На рішення Ліз Трасс вже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що росіяни, які опинилися під санкціями, повинні платити за відновлення України, адже вони пов‘язані з режимом кремля. Це і є мета української сторони.

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