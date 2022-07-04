Конференція триватиме два дні. Президент України Володимир Зеленський, як очікується, звернеться до учасників у режимі відеозв'язку.

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Україна представить свій план відбудови

До Швейцарії вже прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр Денис Шмигаль, ще кілька представників Кабміну та депутатів. Також у конференції візьмуть участь високопосадовці ЄС, міжнародних фінансових інституцій та правозахисних структур. Ймовірно, що Лугано відвідає і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Українські представники запропонують масштабний план відбудови "Україна-24". Окремі засідання стосуватимуться боротьби з корупцією та реформ у сфері самоврядування.

Участь у Конференції візьме Олена Зеленська

Участь у форумі візьме і перша леді України Олена Зеленська. Вона вийде на відеозв'язок з Києва і відкриє панель про соціальне відновлення країни.

Говоритиму про те, про що не втомлююсь повторювати на кожній міжнародній зустрічі чи інтерв’ю: про відновлення наших людей, без якого даремним буде відновлення інфраструктури чи бізнес-процесів,

– наголосила дружина президента.

Зеленська наголосила: до війни зустріч в Лугано планували конференцію реформ. Проте тепер західні партнери зіткнулись з викликом, який навіть не уявляли. Збитки – вже неймовірні, проте Україна знає, які ресурси їй потрібні.

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Відбудова України: що відомо

ЗМІ писали, що Євросоюз планує надавати Україні велику допомогу задля відновлення після війни.

Мовиться про велику суму – 500 мільярдів євро. Українська сторона вже непублічно обговорювала цей проєкт з донорами.

У плані – 2 тисячі сторінок щодо різних галузей.

Єврокомісія, повідомили журналісти Bloomberg вже вивчає ці варіанти.

Дізнайтесь у відео про Конференцію в Лугано: