Про процедуру фіксації зруйнованого майна та важливі нюанси подачі заявки на компенсацію розповів заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу. 24 канал передає деталі.

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Як подати заяву на відшкодування збитків за пошкоджене війною майно

За словами Кирила Тимошенка, питання фіксації пошкодження майна унаслідок бойових дій та подача заявки на відшкодування збитків сьогодні є дуже актуальними серед українців. Посадовець пояснив, що це можна зробити декількома способами.

Зокрема, власник пошкодженого або зруйнованого будинку чи квартири може подати заявку самостійно через Дію – на сайті або завдяки застосунку. Якщо ж у громадянина немає можливості скористатись онлайн-реєстрацією, то це можна зробити через ЦНАП або за допомогою нотаріуса.

Зверніть увагу! Подати заяву про пошкоджене унаслідок війни майно можна незалежно від того, де ви наразі перебуваєте – це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

Брифінг Кирила Тимошенка від 17 червня: дивіться відео

Оцінка пошкоджень

Після того, як громадянин подав заявку доступним йому способом, органи місцевого самоврядування створюють спеціальну комісію, яка й займеться оглядом пошкодженого майна заявника.

До складу комісії входять фахівці з вищою освітою у галузі будівництва та архітектури, а також уповноважені представники власника або балансоутримувача пошкодженого об'єкта. Після перевірки комісія складає акт обстеження будинку чи квартири.

Якщо пошкодження значні, органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, який містить висновок щодо можливості подальшої експлуатації об'єкта. При цьому, перед проведенням обстеження, власника інформують про дату та час перевірки майна комісією.

До слова, на деокупованих територіях у більшості органах місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди. Протягом місяця у Дії повинна з'явитись можливість для цих комісій створювати електронні акти огляду. Заява та висновок комісії стосовно кожного перевіреного об'єкта будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

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Важливі нюанси

Кирило Тиошенко наголосив, що якщо комісія вже сформувала акт про пошкоджене майно, це в жодному разі не виключає необхідності подання заяви через Дію або ЦНАП, адже саме цей документ буде підставою для компенсації збитків. Якщо ж ви вже подали заяву про пошкодження через Дію, то дублювати її у ЦНАПі не потрібно.

Важливо! У Дії немає опції запросити комісію для огляду пошкодженого майна на зручний та обраний вами час. Комісія сама визначає дату та час перевірки й проінформує вас щодо цих деталей окремо.

Крім того, не слід плутати подачу заявки про пошкодження майна з поданням заяви про злочин до ЄРДР, що фіксується поліцією – це дві різні процедури. Відсутність заяви про злочин в ЄРДР не стане підставою для невиплати компенсації за пошкоджене майно, втім українці можуть скористатись своїм правом та звернутись до правоохоронців з окремою заявою про злочин, заподіяний збройною агресією Росії.

Порядок фіксації пошкодженого майна для його відновлення / Інфографіка телеграм Кирила Тимошенка

Відновити пошкоджене майно самостійно, а компенсацію отримати згодом

Якщо ви маєте можливість і прагнете відновити пошкоджене житло самостійно та отримати компенсацію згодом, не очікуючи на приїзд державної комісії для обстеження, ви можете звернутись до послуг оцінки пошкоджень приватними компаніями.

Разом з тим кошти за проведення такого обстеження державою не будуть компенсуватись, а складений приватною компанією акт, переданий в органи місцевого самоврядування, буде компенсований відповідно до закону, який поки що не прийняли.

У цьому випадку вам необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військові адміністрації. Після закінчення обстеження приватною компанією потрібно також надати копію звіту результатів огляду.

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Відновлення інфраструктури на деокупованих територіях

До слова, Кирило Тимошенко на брифінгу розповів не лише про процедуру компенсації пошкодженого унаслідок бойових дій майна, але й поінформував про стан справ щодо відновлення державою пошкодженої інфраструктури та розмінування на вже деокупованих територіях, які налічують загалом 1 023 населених пункти. Так, станом на 17 червня:

ДСНС здійснює розмінування територій на Сумщині, зокрема в Охтирці, Климентовому, Бродах та Люджі.

На Житомирщині від вибухонебезпечних предметів очищують населені пункти Мемеч і Шоломки. Тривають ремонтні роботи у місті Малин та селі Юрівка. В Овручі відновлюють дах приміщення місцевої спортивної школи.

На Харківщині відновили електропостачання 260 мешканцям Черкаської Лозової та Кулиничів. У селищі Малинівка світло в домівках з'явилось у ще 500 абонентів.

Минулої доби у Харкові комунальники відремонтували 30 покрівель, а також демонтували пошкоджені російськими обстрілами дитячі та спортивні майданчики.

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