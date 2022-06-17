О процедуре фиксации разрушенного имущества и важных нюансах подачи заявки на компенсацию рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге. 24 канал передает детали.

Что делать, если на оккупированных территориях приходят платежки за коммуналку в рублях

Как подать заявление на возмещение ущерба за поврежденное войной имущество

По словам Кирилла Тимошенко, вопрос фиксации повреждения имущества вследствие боевых действий и подача заявки на возмещение ущерба сегодня очень актуальны среди украинцев. Чиновник объяснил, что это можно сделать несколькими способами.

В частности, владелец поврежденного или разрушенного дома или квартиры может подать заявку самостоятельно через действие – на сайте или благодаря приложению. Если у гражданина нет возможности воспользоваться онлайн-регистрацией, то это можно сделать через ЦНАП или с помощью нотариуса .

Обратите внимание! Подать заявление о поврежденном в результате войны имуществе можно независимо от того, где вы находитесь – это касается как физических, так и юридических лиц.

Брифинг Кирилла Тимошенко от 17 июня: смотрите видео

Оценка повреждений

После того, как гражданин подал заявку доступным ему способом, органы местного самоуправления создают специальную комиссию , которая займется осмотром поврежденного имущества заявителя.

В состав комиссии входят специалисты с высшим образованием в области строительства и архитектуры, а также уполномоченные представители владельца или балансодержателя поврежденного объекта. После проверки комиссия составляет акт обследования дома или квартиры.

Если повреждения значительны, органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет по техническому обследованию, содержащему вывод о возможности дальнейшей эксплуатации объекта. При этом перед проведением обследования собственника информируют о дате и времени проверки имущества комиссией.

К слову, на деоккупированных территориях в большинстве органов местного самоуправления комиссии уже проводятся осмотры. В течение месяца у Действия должна появиться возможность для этих комиссий создавать электронные акты осмотра. Заявление и заключение комиссии по каждому проверенному объекту будут вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества .

Вас может заинтересовать У Зеленского презентовали "Книгу палачей" с данными россиян, совершающих преступления в Украине

Важные нюансы

Кирилл Тиошенко подчеркнул, что если комиссия уже сформировала акт о поврежденном имуществе, это ни в коем случае не исключает необходимости подачи заявления через действие или ЦНАП, ведь именно этот документ будет основанием для компенсации ущерба. Если же вы уже подали заявление о повреждении из-за действия, то дублировать его в ЦНАПе не нужно .

Важно! В Действии нет возможности пригласить комиссию для осмотра поврежденного имущества на удобное и выбранное вами время. Комиссия сама определяет дату и время проверки и проинформирует вас об этих деталях отдельно.

Кроме того, не следует путать подачу заявки о повреждении имущества с подачей заявления о преступлении в ЕРДР , фиксируемое полицией – это две различные процедуры. Отсутствие заявления о преступлении в ЕРДР не станет основанием для невыплаты компенсации за поврежденное имущество, впрочем, украинцы могут воспользоваться своим правом и обратиться к правоохранителям с отдельным заявлением о преступлении, причиненное вооруженной агрессией России.

Порядок фиксации поврежденного имущества для его восстановления / Инфографика телеграмм Кирилла Тимошенко

Восстановить поврежденное имущество самостоятельно, а компенсацию получить позже

Если вы имеете возможность и хотите восстановить поврежденное жилье самостоятельно и получить компенсацию впоследствии, не ожидая приезда государственной комиссии для обследования, вы можете обратиться к услугам оценки повреждений частными компаниями .

Вместе с тем, средства за проведение такого обследования государством не будут компенсироваться , а составленный частной компанией акт, переданный в органы местного самоуправления, будет компенсирован в соответствии с законом, который пока не приняли .

В этом случае вам необходимо предоставить письменное уведомление о начале работ органам местного самоуправления или военным администрациям. По окончании обследования частной компанией нужно также предоставить копию отчета о результатах обзора.

Не пропустите Состоится ли в этом году пенсионная реформа и увеличение соцвыплат: в правительстве объяснили детали

Восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях

К слову, Кирилл Тимошенко на брифинге рассказал не только о процедуре компенсации поврежденного в результате боевых действий имущества, но и проинформировал о состоянии дел по восстановлению государством поврежденной инфраструктуры и разминированию на уже деоккупированных территориях, насчитывающих в общей сложности 1023 населенных пункта . Так, по состоянию на 17 июня:

ГСЧС осуществляет разминирование территорий в Сумской области, в частности в Ахтырке, Климентово, Бродах и Людже.

В Житомирской области от взрывоопасных предметов очищают населенные пункты Мемеч и Шоломки. Продолжаются ремонтные работы в городе Малин и селе Юровка. В Овруче восстанавливают крышу помещения местной спортивной школы.

В Харьковской области возобновили электроснабжение 260 жителям Черкасской Лозовой и Кулиничей. В поселке Малиновка свет в домах появился еще у 500 абонентов.

Прошедшие сутки в Харькове коммунальщики отремонтировали 30 кровель, а также демонтировали поврежденные российскими обстрелами детские и спортивные площадки.

К теме – житель Харькова показал разрушенный российскими оккупантами дом: смотрите видео