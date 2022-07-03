За даними ЗМІ, український уряд вже непублічно обговорив проєкт з донорами. Серед них – ЄС.

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Відгуки очікують вже упродовж найближчих місяців. Загалом у плані представлена низка проєктів у різних галузях. Зокрема, мовиться про:

інфраструктуру та безпеку;

інвестиції у клімат;

інвестиції у цифрову економіку;

диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування. Зокрема, гранти та позики. Деталей наразі не розкривають.

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Скільки українців вже втратили житло

Олена Шуляк – заступниця голови комітету Верховної Ради з організації держвлади – повідомила, що станом на червень 2022 року житло втратили 800 тисяч українських громадян. Російські загарбники зруйнували велетенську кількість будинків. Загалом мовиться про 15 мільйонів квадратних метрів житла.

Найбільше постраждав житловий фонд на території таких областей:

Донецької;

Харківської;

Київської;

Чернігівської.

За словами Шуляк, вже 220 тисяч українців подали заявки на відшкодування збитків через застосунок "Дія".

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