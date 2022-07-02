Президент Володимир Зеленський 2 липня розповів, що невдовзі вже проєкт із баченням відновлення вже зможе побачити весь світ. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Коли представлятимуть проєкт відбудови

Це має статися вже на наступному тижні. Зараз наша влада з групою експертів активно готується до початку спеціальної конференції в Лугано, що у Швейцарії. Перший її день – понеділок, 4 липня. Там якраз і представлять масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни.

Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції та, звичайно, реформи,

– сказав президент.

Він додав, що постраждала від бойових дій після 24 лютого територія 10 областей. Вже вдалося звільнити 1 027 міст і селищ. Але ще 2 610 перебувають під російською окупацією. "І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново", – сказав Зеленський. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів.

На думку очільника України, конференція в Лугано може стати не просто вагомим кроком для відбудови України. "Після реалізації проєкту, його відлік, можливо, буде вестися саме з цього заходу" – підсумував Зеленський.

Звернення президента за 2 липня: дивіться відео