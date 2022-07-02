Відповідну інформацію президент озвучив під час вечірнього звернення. Це трапилось 2 червня – на 129 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський анонсував великий проєкт відбудови України

Володимир Зеленський розповів, що Україна активно готується до спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії, яка починається в понеділок.

Там буде масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни, адже нам треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну й для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції та реформи.

Насправді це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що:

10 наших областей постраждали від бойових дій після 24 лютого;

з того часу ЗСУ звільнили 1027 міст і селищ, ще 2610 – поки перебувають під російською окупацією. Більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала;

окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів, сотні підприємств знищені. Серед них є складні та дуже небезпечні хімічні та металургійні виробництва.

Президент запевнив, що Україна своїми силами почала відбудову, проте такий масштабний проєкт по всій країні можна реалізувати тільки залучивши міжнародні можливості.

Саме конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.

Війна триває й потрібно робити все для перемоги

Хоча належить зробити ще дуже багато для нашої перемоги – і це тяжкий шлях, бо війна продовжується – але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще історично, концептуально... Щоб кожен в Росії запам'ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною,

– пояснив Зеленський.

ЗСУ тиснуть на Півдні, ворог посилює активність на Харківщині

Володимир Зеленський розповів, що Росія знову атакувала наші міста ракетами та авіаційними ударами. Пояснив, що:

жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр;

ворог посилив активність на Харківщині;

ЗСУ звільнили від окупантів Іванівку Херсонської області та тиснуть на Півдні України.

Зеленський українців закликав допомагати

У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте усім, хто залишився наодинці в цей час,

– закликав президент.

Також нагадав людям, що потрібно поширювати правду про війну серед іноземців чи навіть в соціальних мережах.

Володимир Зеленський сказав, що, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам'ятати про те, що буде завтра.

"І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо", – підсумував Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

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