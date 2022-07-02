Соответствующую информацию президент озвучил в ходе вечернего обращения. Это случилось 2 июня – на 129-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский анонсировал крупный проект восстановления Украины

Владимир Зеленский рассказал, что Украина активно готовится к специальной конференции в Лугано в Швейцарии, которая начинается в понедельник.

Там будет масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны, ведь нам нужно не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную и для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты и реформы.

На самом деле это самый большой экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которую мы пригласим работать в Украину,

– объяснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что:

10 наших областей пострадали от боевых действий после 24 февраля;

с тех пор ВСУ освободили 1027 городов и поселков, еще 2610 – пока находятся под российской оккупацией. Большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила;

кроме этого – десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам, сотни предприятий уничтожены. Среди них есть сложные и очень опасные химические и металлургические производства.

Президент заверил, что Украина своими силами приступила к восстановлению, однако такой масштабный проект по всей стране можно реализовать только привлекая международные возможности.

Конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

Война продолжается и нужно делать все для победы

Хотя предстоит сделать еще очень многое для нашей победы – и это трудный путь, потому что война продолжается – но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, а еще исторически, концептуально… Чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать – ничем, никем и даже жестокой войной,

– объяснил Зеленский.

ВСУ давят на Юге, враг усиливает активность в Харьковской области

Владимир Зеленский рассказал, что Россия снова атаковала наши города ракетами и авиационными ударами. Объяснил, что:

жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта, на Донбассе – эпицентр;

враг усилил активность в Харьковской области;

ВСУ освободили от оккупантов Ивановку Херсонской области и давят на Юге Украины.

Зеленский украинцев призвал помогать

Во многих тыловых городах сейчас ощущается расслабленность, но война не закончилась – она есть. К сожалению, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время,

– призвал президент.

Также напомнил людям, что нужно распространять правду о войне среди иностранцев или даже в социальных сетях.

Владимир Зеленский сказал, что, как бы сложно ни было нам сегодня, должны помнить о том, что будет завтра.

"И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", – подытожил Верховный Главнокомандующий ВСУ.

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