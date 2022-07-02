Президент Владимир Зеленский 2 июля рассказал, что вскоре проект с видением восстановления уже сможет увидеть весь мир. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

Заметьте Украину не сломать даже жестокой войной, – вечернее обращение Зеленского

Когда будут представлять проект восстановления

Это должно произойти уже на следующей неделе. Сейчас наши власти с группой экспертов активно готовятся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день – понедельник, 4 июля. Там как раз и представят масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны.

Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты и, конечно, реформы,

– сказал президент.

Он добавил, что пострадала от боевых действий после 24 февраля территория 10 областей. Уже удалось освободить 1027 городов и поселков. Но еще 2610 находятся под российской оккупацией. "И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново", – сказал Зеленский. Но кроме этого – десятки городов в других областях Украины получили ракетные удары.

По мнению главы Украины, конференция в Лугано может стать не просто весомым шагом для восстановления Украины. "После реализации проекта его отсчет, возможно, будет вестись именно с этого мероприятия" – подытожил Зеленский.

Обращение президента за 2 июля: смотрите видео