По данным СМИ, украинское правительство уже непублично обсудило проект с донорами. Среди них – ЕС.
К слову Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень.
Отзывы ожидают уже в ближайшие месяцы. В целом в плане представлен ряд проектов в разных сферах. В частности, говорится о:
- инфраструктуру и безопасность;
- инвестиции в климат;
- инвестиции в цифровую экономику;
- диверсификацию энергетических ресурсов
Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования. В частности, гранты и ссуды. Детали пока не раскрывают.
Сколько украинцев уже потеряли жилье
Елена Шуляк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по организации госвласти – сообщила, что по состоянию на июнь 2022 года жилье потеряли 800 тысяч украинских граждан. Российские захватчики разрушили огромное количество домов. В общей сложности говорится о 15 миллионах квадратных метров жилья.
Больше всего пострадал жилищный фонд на территории таких областей:
- Донецкой;
- Харьковской;
- Киевской;
- Черниговской.
По словам Шуляк, уже 220 тысяч украинцев подали заявки на возмещение ущерба через приложение "Дия".
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