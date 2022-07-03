По данным СМИ, украинское правительство уже непублично обсудило проект с донорами. Среди них – ЕС.

К слову Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень.

Отзывы ожидают уже в ближайшие месяцы. В целом в плане представлен ряд проектов в разных сферах. В частности, говорится о:

инфраструктуру и безопасность;

инвестиции в климат;

инвестиции в цифровую экономику;

диверсификацию энергетических ресурсов

Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования. В частности, гранты и ссуды. Детали пока не раскрывают.

Примите во внимание! Валери Пекресс – президент региона Иль-де-Франс – предложила отстроить Бородянку, как принципиально новый городок. Уже принято решение выделить 1,1 миллиона евро на проекты поддержки Украины.

Сколько украинцев уже потеряли жилье

Елена Шуляк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по организации госвласти – сообщила, что по состоянию на июнь 2022 года жилье потеряли 800 тысяч украинских граждан. Российские захватчики разрушили огромное количество домов. В общей сложности говорится о 15 миллионах квадратных метров жилья.

Больше всего пострадал жилищный фонд на территории таких областей:

Донецкой;

Харьковской;

Киевской;

Черниговской.

По словам Шуляк, уже 220 тысяч украинцев подали заявки на возмещение ущерба через приложение "Дия".

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