Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" и заместитель главы комитета Верховной Рады по организации госвласти Елена Шуляк. В общей сложности оккупанты разрушили огромное количество домов – более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев.

На тему Более 200 тысяч украинцев подали заявки на возмещение разрушенного жилья

220 тысяч украинцев оставили заявки в Дии

Больше всего разрушений жилищного фонда – в Донецкой, Харьковской, Киевской и Черниговской областях. Украинцы достаточно активно подают заявки на возмещение ущерба в приложение "Дия".

Шуляк отметила, что это сделали уже 220 тысяч украинских граждан. Они хотят получить компенсации за разрушенные врагом дома.

Есть несколько способов подать заявки, – ОП

Ранее в Офисе Президента подчеркнули – есть несколько способов зафиксировать свою заявку, чтобы было удобно сделать это всем. Первый – это подать ее самостоятельно в "Дии". Второй – кто не имеет возможности или не пользуется приложением, может сделать это через ЦНАП или нотариуса.

Уже после этого органы местного самоуправления сформируют специальную комиссию, которая будет оценивать нанесенный ущерб. На деоккупированных территориях такие осмотры уже проводят. Полученные результаты будут внесены в Реестр поврежденного имущества.

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Как будут восстанавливать поврежденную жилую инфраструктуру: коротко

В правительстве заверили, что восстановление Украины – это стратегическая задача. В Кабмине уже подсчитывают убытки и ищут ресурсы.

Также создали специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного российским вторжением.

Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что возмещать все смогут, когда Запад передаст Киеву замороженные российские активы.

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