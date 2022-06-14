Об этом рассказал премьер Денис Шмигаль на заседании правительства. Шмигаль отметил, что для Кабмина восстановление Украины – это стратегическая задача.

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Правительство параллельно считает убытки и разрабатывает план восстановления

Подсчитать все убытки, причиненные оккупантами, подготовить план восстановления, найти ресурсы для его реализации. Все эти три проекта проходят параллельно и прямо сейчас,

– подчеркнул премьер-министр.

Правительство создало специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного российским вторжением. Речь идет не только о разрушенной инфраструктуре, но и жилых домах, вреде для экологии и нереализованных доходах бизнеса.

Повреждено 45 миллионов квадратных метров жилья

Только по предварительным подсчетам, кафиры разрушили 45 миллионов квадратных метров жилья. Некоторые города и села превращены полностью в руины.

Правительство утвердило единую форму для фиксации нанесенного ущерба – именно в отношении жилья. Ведь раньше форма была произвольной, так что возникало много вопросов. Теперь каждый гражданин, у которого отобрали дом кафиры, сможет получить цифровой документ.

Как будет происходить процесс

Правительство утвердит акт обследования и механизм его составления. Будут созданы региональные комиссии в общинах – каждый из 3 человек. Они будут восполнять акт о повреждении. Документ будут утверждаться цифровыми подписями.

Все новые акты будут составлять через систему Действия. Все предыдущие – отцифруют.

Ответственными за процесс будут органы местных властей.

Впоследствии будет разработана унифицированная расчетная оценка стоимости убытков.

Например, если в одном доме стояли окна разной категории и стоимости, то возмещаться стоимость имущества по унифицированному стандарту. Будет считаться средняя цена обычных окон, а не цена, по которой каждое конкретное окно покупалось раньше,

– объяснил Шмигаль.

Именно так будут устанавливать сумму ущерба по каждому объекту, которую впоследствии возместят людям.

Важно! Правительство ожидает принятия законопроекта о компенсации за объекты поврежденного имущества. Сейчас документ – на рассмотрении парламента.

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Возмещение средств произойдет после передачи российских активов

В Кабмине объяснили, что полноценно возместить средства смогут, когда конфискованные Западом активы России передадут Украине.

Заявки о возмещении имущества в Действии

В настоящее время украинцы подали более 206 тысяч заявлений в приложение "Действие".

Все эти заявления прорабатываются органами на местах. После обработки человек может видеть в действии документ о подтверждении убытков.

Вероятно, возврат средств тоже будет происходить через Действие.

Минимальная оценка этого ущерба сейчас – 40 миллиардов долларов.

В настоящее время фиксация ущерба возможна только на деоккупированных и безопасных территориях.

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