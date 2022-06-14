Самая масштабная помощь со времен плана Маршалла

Усилия США в среднесрочной перспективе сосредоточены на поддержке непрерывной работы украинского правительства. Об этом на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

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По словам политика, в течение следующих 4-5 месяцев США могут выделять украинскому правительству по 1,5 миллиарда долларов в месяц.

Кстати, количество помощи для Украины, которую Вашингтон уже предоставил, очень мощное. В последний раз Штаты выделять так много денег Европе после завершения Второй мировой войны.

Могу сказать, что это самая масштабная помощь, которую мы оказывали Европе со времен плана Маршалла. В США мы продолжаем наблюдать мощную поддержку обеими партиями усилий в Украине и в регионе.

– отметил Хоган.

Напомним, 13 июня министр обороны США Ллойд Остин заверил, что его страна и союзники готовы предоставить Украине все необходимое оружие. Об этом глава Пентагона сказал в ответ на вопросы журналистов во время своего рабочего визита в Таиланд.

Последние новости об американской помощи Украине

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой военной помощи для Украины. Ее стоимость достигает 700 миллионов долларов. Этот военный пакет предусматривает предоставление Вооруженным Силам Украины ракетных систем HIMARS, контрбатарейных и противовоздушных станций радиолокаций, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, вертолетов и автомобилей.

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Заметим, что ракеты HIMARS могут поражать цели с дальностью 300 километров. Поэтому в Кремле "зажгло", что украинские военные будут атаковать объекты на их территории. В ответ президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать это оружие только для освобождения наших территорий. Кстати, в США не против, чтобы Украина использовала HIMARS на территории государства-агрессорки. Мол, наше государство должно само это решать.

Обратите внимание! Военный эксперт Петр Черник заверил, что крушения на фронте нет. Российская армия действительно существенно превалирует украинскую в артиллерии и боеприпасах, однако оружие от партнеров поступает быстро. При этом западное оружие, по словам Черника, мощнее российского.

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