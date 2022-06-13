Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Денис Шмигаль. Она вступает в силу через 15 дней со дня ее опубликования.

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Как будет проходить выдача паспорта

Документы для оформления паспорта будет принимать обособленное подразделение. Речь идет о филиале или представительстве государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы и администратором Единого государственного демографического реестра.

Отмечается, что паспорта будут оформляться в сроки, утвержденные законодательством. Выдача документов может занимать до трех месяцев со дня принятия решения для их оформления.

Другие решения Кабмина

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