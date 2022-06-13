Відповідну постанову затвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вона набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Варте уваги Зеленський провів важливу нараду з Кабміном: про які кроки домовилися

Як відбуватиметься видача паспорта

Документи для оформлення паспорта прийматиме відокремлений підрозділ. Йдеться про філію або представництво державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.

Зазначається, що паспорти оформлюватиметься у терміни, що затверджені законодавством. Видача документів може займати до трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення для їх оформлення.

Інші рішення Кабміну

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт про розмитнення автомобілів у застосунку Дія. Очікується, що процес займатиме не більше ніж 5 хвилин.

В Україні активно підтримують засновників бізнесу. Так, їм мають намір видавати безповоротні кошти на створення мікробізнесів.

Українці зможуть отримати компенсацію на ремонт будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок війни. Розраховувати на відшкодування може кожен, хто офіційно зафіксував пошкодження своїх домівок, але відновлення провів самостійно.

Цікаво знати – Як у Дії подати заявку на пошкоджене майно: дивіться відео