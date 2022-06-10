Однак нова система передбачає не лише таку підтримку бізнесу. Про це 10 червня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Заявки на гранти подаватимуться в Дії

За словами прем'єра, зараз розробляють низку програм, які спрямовані на створення робочих місць. Це реалізовують через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних.

Держава надасть безповоротні кошти для створення тисяч нових мікробізнесів. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах "5-7-9". Очікуємо, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць,

зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що заявку на отримання безповоротних коштів треба подавати через Дію. Варто зазначити, що це має бути не просто заява, а бізнес-план, який розглядатимуть незалежні оцінювачі-підприємці.

Уряд дає гроші на розвиток переробних підприємств:

деревообробки;

меблевого виробництва;

виробництва одягу чи фурнітури;

виробництва будівельних матеріалів;

аграрне перероблення тощо.

Отримані кошти можна буде витратити на придбання обладнання. Однак будуть гранти й в агросекторі. Зокрема, на висадку нових фруктових і ягідних садів, а також на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 гектари.

Наразі передбачаємо будівництво до 3-х тисяч таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни,

– додав Шмигаль.

Проте слід зауважити, що гроші можна буде отримати й на обладнання для інших видів бізнесу. Тому все залежить лише від фантазії підприємців.

Напередодні президент провів нараду з Кабміном

У вечірньому зверненні за 9 червня Володимир Зеленський розповів, що в цей день провів важливу нараду з урядовцями. Вони обговорили підтримку різних типів бізнесу та те, як можна стимулювати економіку в умовах війни. Глава держави підкреслив, що зараз робота Кабміну має відбуватися на трьох рівнях і за кількома основними напрямами.

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