Таке рішення буде лише одним із кількох вже ухвалених заходів відновлення країни. Про це 8 червня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Для компенсації ремонту потрібні гроші Росії

Глава Кабміну зазначив, що станом на день публікації відбулися вже кілька зустрічей щодо цього. В них взяли участь міністри, народні депутати, представники Офісу президента. щодо заходів із відновлення України.

Розуміємо, що українці, які повернулись у свої домівки, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків,

– написав Шмигаль.

За його словами, це потрібно, щоб кожен розумів – держава компенсує витрати. Проте це зроблять, коли західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи.

Система оформлення буде спрощеною

Наразі вже дали доручення щодо цього питання Міністерству розвитку громад та територій. Воно має в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку й квартирі. А також відбудеться спрощення порядку отримання такого документа.

Що держава ремонтує вже зараз

Перший етап відновлення – fast recovery. Він передбачає відновлення об'єктів, які зазнали незначних пошкоджень. Тобто ті, які можливо та доцільно ремонтувати вже зараз. Зокрема, мовиться про критичні об'єкти й об'єкти соціальної інфраструктури. Тобто школи, лікарні та інші.

Держава у співфінансуванні з місцевою владою має відновити електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах,

– написав прем'єр.

Зараз Кабмін напрацьовує і плани відновлення містечок і сіл, які можуть бути деокуповані найближчим часом.

Заявку про пошкодження можна подати в Дії

Ще 19 квітня в Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що зареєструвати пошкодження майна можна в Дії. Для цього потрібно лише авторизуватися на порталі та заповнити форму. Згодом вже відбуватиметься процедура оцінки та компенсації, яку визначає уряд.

Інструкція – як подати заявку про пошкоджене майно: дивіться відео