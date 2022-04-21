Про те, як отримати відшкодування, якщо твоє житло чи авто було знищено або пошкоджено через війну, які документи потрібні та чи допоможе страхова, – сайт 24 каналу дізнавався у юристів.

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Як відбуватиметься відшкодування Законодавчо процедура відшкодування поки що остаточно не визначена й відповідний законопроєкт лише готують у Верховній Раді. Але вже зараз власники будинків і квартир, які постраждали від війни, можуть залишати заявки на компенсацію – у тому числі й через застосунок Дія. В Офісі Президента обіцяють розпочати процедуру відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних – вже найближчим часом.

Хто зможе отримати компенсацію

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, зауважив, що Верховна Рада вже ухвалила за основу проєкт закону про відшкодування й там є певне розмежування компенсації за:

знищений об'єкт нерухомого майна – відновлення якого є неможливим або є економічно недоцільним;

пошкоджений об'єкт нерухомого майна – об'єкт нерухомого майна, може бути відновлений шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції;

пошкоджене спільне майно багатоквартирного будинку;

об'єкти будівництва, у яких були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції та щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, і складові частини вказаних об'єктів, які після прийняття в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна.

Але дія законопроєкту не розповсюджується на відшкодування вартості речей, що перебували у помешканнях, вартості внутрішньо оздоблювальних робіт, а також вартості пошкоджених та знищених транспортних засобів,

– пояснив Ясько.

Він зазначив, що постраждалі можуть подавати повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно або з використанням мобільного застосунку Дія, або через адміністратора центру надання адміністративних послуг, або нотаріуса з 11 квітня 2022 року незалежно від місця проживання або перебування особи.

Для цього, за словами фахівця, потрібен правовстановлюючий документ або витяг з реєстру нерухомого майна тощо. У випадку, якщо документи втрачені/пошкоджені, їх потрібно відновити.

Особливу увагу слід приділити доказам того факту, що збитки заподіяні внаслідок військової агресії РФ, а не раніше: звертати особливу увагу на дати фото, дати в документах тощо.

Зафіксувати пошкодження майна можна за допомогою фото та відео, а також документів чи свідчень представників Міноборони, МВС, РНБО, ДСНС, поліції та інших уповноважених органів. Це можуть бути протоколи огляду місця події від працівників правоохоронних органів, акти обстеження житла від ЗМС чи ОВА, довідки про знищення чи пошкодження житла.

Окупанти знищили тисячі будинків в Україні / Фото Getty Images

Ігор Ясько повідомив, що місцеві органи виконавчої влади приймають рішення у п'ятиденний строк із дня подання документів, а також за результатами обстеження житла рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та повідомляють про це постраждалим.

Комісія протягом 15 робочих днів із дня отримання переліку постраждалих, житло яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, ухвалює рішення щодо надання або відмову у наданні грошової компенсації (може бути продовжено не більш як на 30 календарних днів).

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття комісією рішення регіональні органи соціального захисту населення надсилають постраждалим копію документа.

Розмір збитків визначається зазвичай шляхом складання звіту про оцінку майна. Якщо пошкоджено завод, цех, склад юридичної особи, то для доказів знадобляться балансові відомості про обладнання, меблі тощо, внутрішні акти компанії та інше. Також можна зберегти квитанції та інші документи на техніку, речі та інше, що знаходилось у будинку, фото такого майна до та після руйнування,

– пояснив Ясько.

А грошова допомога постраждалим надається у місячний строк від дня ухвалення рішення і виплачується регіональними органами соціального захисту населення протягом п'яти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів.

Заявки на відшкодування вже можна подавати / Фото Getty Images

Як звернутися до ЄСПЛ та що це дасть

Марина Семенова, адвокатка Адвокатського Бюро "ЮФ "Семенова і Партнери", кандидатка юридичних наук, зазначила, що одним із засобів отримання відшкодування за збитки, які виникли внаслідок пошкодження нерухомого майна або автівки, є звернення до Європейського суду з прав людини з заявою проти Росії у зв'язку з порушенням прав, гарантованих ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції (Захист права власності).

Для того щоб звернутися до ЄСПЛ, за загальним правилом потрібно дотриматися декількох умов: строку звернення до ЄСПЛ; вичерпати ефективні національні засоби захисту; надати документи, які підтверджують вчинення порушення,

– пояснила адвокатка.

Семенова уточнила, що з 1 лютого 2022 року строк звернення із заявою до Європейського суду з прав людини скорочено – він становить 4 місяці. Також необхідно враховувати, що з 16.09.2022 року Росія перестане бути учасником Конвенції, у зв'язку з чим скарги проти Росії бажано подати до цієї дати (хоча суд розглядатиме скарги, подані проти РФ щодо ймовірних порушень Конвенції, якщо вони скоєні до 16 вересня 2022 року).

Щодо того, як вичерпати ефективні національні засоби захисту, треба звертати увагу на те, що оскільки порушення вчинено під час бойових дій, достатньо буде факту звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину.

Російські злочини може розглянути ЄСПЛ / Фото Getty Images

Оскільки заява подається щодо злочину, який вчинено Росією, бажано звернутися як до українських правоохоронних органів, так і до органів влади РФ (Слідчий комітет або Генеральна прокуратура). Під час звернення до правоохоронних органів України необхідно отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, якій буде підтверджуючим документом.

За можливості необхідно зібрати: документи про право власності; технічний паспорт; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності; Акт знищення (пошкодження) майна; фото та відео наслідки руйнувань з різних ракурсів.

Зверніть увагу: необхідно, щоб на фото була зафіксована дата зйомки та дані геолокаціі; письмові пояснення свідків обстрілу або іншої події, що викликала зруйнування або пошкодження; статті, фото та відео ЗМІ щодо факту обстрілу (в разі наявності); квитанції на рухоме майно (техніку, речі та інше, що знаходилось в будинку); фото майна до та після руйнування.

Інформація про пошкодження повинна бути максимально повною. Необхідно пам'ятати про те, що доказами того, що постраждала особа є власником зруйнованого або пошкодженого житла можуть бути: угоди про купівлю-продаж нерухомості; свідоцтва про право власності на нерухомість; свідоцтво про право на спадщину; договір дарування; державний акт на земельну ділянку; витяги з реєстрів прав на нерухоме майно та технічний паспорт,

– уточнила Семенова.

Потрібно зібрати всі докази руйнації житла / Фото 24 каналу

Доказами факту руйнування або пошкодження житла та майна, що перебувало в житлі, можуть бути: акти про пожежу, руйнування майна, складені органами Державної служби з надзвичайних ситуацій, органами місцевої влади; фотографії (відео) нерухомості до і після оскаржуваних подій; фотографії (відео) інтер'єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до і після оскаржуваних подій; детальна фото- та/або відеофіксація окремих предметів інтер'єру чи того, що від них залишилось; інформація зі ЗМІ; детальні свідчення сусідів, родичів, друзів, де описати обставини пошкодження житла, характер пошкоджень, майно, яке знаходилось в нерухомості. будь-які чеки (квитанції, фактури) на пошкоджене чи знищене майно, яке знаходилося в нерухомості.

Чи можуть страхові відшкодувати розстріляні та спалені автівки

Ігор Ясько зазначив, що, на жаль, страхові компанії тут допомогти не зможуть. Тому що війна – це форс-мажорна обставина, а також традиційний виняток у положеннях звичайних договорів страхування. Це означає, що страхові не покриють збитки, які завдані під час обстрілів та бомбардувань.

Є окремий вид договорів – страхування ризиків війни, тероризму та громадських заворушень (PVI). У разі настання страхового випадку за таким договором відшкодовується пошкодження майна: рухомого та нерухомого, транспортних засобів, майбутнього врожаю, вантажів (товарів) під час перевезення, свійських тварин; перерви у виробництві; релокейт виробничих потужностей в інше місце, і так далі,

– пояснив Ясько.

Адвокат Володимир Фогель, пояснив, що можливість отримання страхового відшкодування залежить від того, чи визнається договором чи законодавством певна подія страховим випадком.

Системний аналіз договорів страхування, зокрема КАСКО, в редакції, що запропоновано провідними страховими компаніями, свідчить про те, що збитки, які виникли внаслідок військових, мобілізаційних, антитерористичних, бойових операцій, заходів або дій, війни, вторгнення, ворожих дії іноземного противника, (незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні), є виключеннями зі страхування та не відшкодовуються. Тому не варто розраховувати на страхові виплати за розстріляні та спалені внаслідок бойових дій автівки,

– підсумував фахівець.

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