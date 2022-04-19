Орієнтовну суму припустив Володимир Карплюк – колишній міський голова Ірпеня. За його словами, необхідно доволі багато фінансів для відновлення інфраструктури зруйнованого міста.

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Скільки грошей потрібно для відновлення Ірпеня

Колишній мер Ірпеня зауважив, що здійснювались підрахунки експертів та кошторисників, яких залучала Інвестиційна рада міста. Вони враховували всі знищені або пошкоджені житлові помешкання.

Потрібно близько 850 мільйонів доларів,

– констатував Карплюк про житловий фонд.

Він пояснив, що водночас вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить близько 150 мільйонів доларів. У такий спосіб для відбудови всієї інфраструктури Ірпінської громади через масштабні руйнування необхідно 1 мільярд доларів.

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