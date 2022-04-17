У деяких районах Київщини досі продовжується розбір завалів. Тож у поліції вважають, що тіла й далі знаходитимуть.

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Журналісти The New York Times оприлюднили фотографію свіжовиритих могил в Ірпені. Їхня кількість шокує.



Свіжі могили в Ірпені / Фото The New York Times

Точна кількість вбитих росіянами на Київщині ще достеменно невідома

Нагадаємо, що під час брифінгу 25 квітня начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що у місті виявили вже понад 900 загиблих цивільних людей. Більша частина з них убиті зі стрілецької зброї.

Підкреслюю, цивільних – тіла яких ми виявили та передали для проведення судово-медичних експертиз для детального огляду. Всі ці люди загинули від рук російської армії,

– заявив він.

Найбільше жертв у Бучі – понад 350 тіл загиблих. Дещо менше у Вишгородському та Броварському районах. У Макарові та Бородянці продовжують розбір завалів.

Ми впевнені, що там під завалами ще є тіла загиблих,

– додав Нєбитов.

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