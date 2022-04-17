У деяких районах Київщини досі продовжується розбір завалів. Тож у поліції вважають, що тіла й далі знаходитимуть.
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Журналісти The New York Times оприлюднили фотографію свіжовиритих могил в Ірпені. Їхня кількість шокує.
Свіжі могили в Ірпені / Фото The New York Times
Точна кількість вбитих росіянами на Київщині ще достеменно невідома
Нагадаємо, що під час брифінгу 25 квітня начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що у місті виявили вже понад 900 загиблих цивільних людей. Більша частина з них убиті зі стрілецької зброї.
Підкреслюю, цивільних – тіла яких ми виявили та передали для проведення судово-медичних експертиз для детального огляду. Всі ці люди загинули від рук російської армії,
– заявив він.
Найбільше жертв у Бучі – понад 350 тіл загиблих. Дещо менше у Вишгородському та Броварському районах. У Макарові та Бородянці продовжують розбір завалів.
Ми впевнені, що там під завалами ще є тіла загиблих,
– додав Нєбитов.
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