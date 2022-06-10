Нарада президента й урядовців відбулася 9 червня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення очільника України.

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Чого саме стосувалася нарада з Кабміном

Володимир Зеленський сказав, що ця нарада дійсно була важливою саме заразю Там обговорили питання щодо втримання та розвитку економіки в такий складний час. Зокрема, питання, які пов'язані з бізнесом і створенням робочих місць.

Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обов'язково зробимо після війни,

– сказав президент.

Зеленський назвав конкретні завдавання, які дав урядовцям:

Створення програми спеціальних грантів. Наразі це те, що вкрай необхідне для підтримки малого й середнього бізнесу. При цьому президент наголосив, що треба розробити таку систему, щоб вже зараз забезпечувати нові робочі місця, а також нову податкову базу.

Стимулювання розвитку сектору безпеки України в усіх можливих аспектах. Це те, що має бути не лише зараз, а й в майбутньому, адже наш ворог нікуди не зникне. Президент підкреслив, що це також допоможе збільшити кількість робочих місць. За його словами, сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було попередні 30 років. "Від державного кордону й до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкта інфраструктури – безпека має бути на сто відсотків", – підкреслив Зеленський.

Промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Глава держави наголосив на зустрічі, що зараз вкрай необхідні локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення та залучення сучасних технологій в Україну.

Щодо кожного з цих питань вже готуються відповідні державні програми. Тому невдовзі кожен українець зможе дізнатися, як саме буде відбуватися реалізація ухвалених рішень.

Звернення Володимира Зеленського за 9 червня: дивіться відео