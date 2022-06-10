Про це розповів глава уряду Денис Шмигаль. Прем'єр зазначив, що найближчим часом документ передадуть на розгляд Верховної Ради.

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Розмитнення стане простим і зручним, – Шмигаль

Розмитнення буде максимально простим і зручним. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку,

– пояснив Шмигаль.

Глава Кабміну сподівається, що весь процес займатиме не більше ніж 5 хвилин. Також такі зміни мають усунути різні корупційні схеми та маніпуляції з цінами на авто під час їхнього розмитнення.

Митники не впливатимуть на формулу розмитнення

Митники більше не впливатимуть на формулу розмитнення, її визначатимуть виключно характеристики авто. Мовиться про об'єм, тип та потужність двигуна, вік машини.

Наш законопроєкт містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами,

– пояснив Шмигаль.

Таким чином Україна турбується про свій зелений курс та екологію. Глава уряду зауважив, що цей сервіс наразі не має аналогів у світі.

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Уряд наполягає на скасуванні безмитного ввезення авто

Зазначимо, що у Мінфіні просять парламент скасувати безмитне ввезення автомобілів в Україну, яке діє з квітня цього року. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, бюджет недоотримує багато доходів.

Коротко про "нульове розмитнення" авто:

З квітня до кінця травня українці ввезли за нульовим розмитненням майже 100 тисяч автівок.

Середній рік випуску машин – 2008 рік, а їхня середня вартість – 4 632 долари. Три марки, які користувались найбільшою популярністю – це Volkswagen Passat, Volkswagen Golf і Skoda Octavia.

Зазначимо, що у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про скасування нульового розмитнення. Авторами стали представники податкового комітету.

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