Кабінет Міністрів створює штаб, який у щоденному режимі буде займатися підготовкою до опалювального сезону. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

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Шмигаль розповів про підготовку до опалювального сезону під час повномасштабної війни

Штаб очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Загалом до нього входитимуть представники місцевої влади, теплопостачальників, регулятора і "Нафтогаз". Їхнім завданням буде:

збалансувати систему,

провести ремонти,

оперативно вирішувати всі проблеми,

сформувати необхідний рівень комунікації між усіма залученими рівнями.

Спеціалісти вже зробили перші розрахунки, щоб встановити скільки потрібно газу та вугілля, а також, які ремонтні роботи слід здійснити. Адже російські окупанти зруйнували в Україні понад 200 котелень і пошкодили низку ТЕЦ:

Кременчуцьку,

Чернігівську,

Охтирську,

Луганську,

Сєвєродонецьку.

Крім того, руйнувань зазнали сотні ліній електропередач та трансформаторних підстанцій. Загалом збитки енергетичної інфраструктури внаслідок війни вже сягнули десятків мільярдів гривень.

Зараз Кабмін прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій, щоб максимально бути готовим до зими. За словами Шмигаля, видобуток газу цього року оцінюють від 16 до 19 мільярдів кубів, а споживання – від 21 до 24 мільярдів кубів. Відповідно, частину газу планують імпортувати.

Які в України є запаси газу

На завершення опалювального сезону в українських газосховищах було 9 мільярдів кубів. Оскільки сховища почали закачувати, то станом на 1 червня в них зберігається вже 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це на 7,5% більше, ніж становлять середні показники 2014 – 2018 років.

До речі, "Нафтогаз" зобов'язали забезпечити газосховища щонайменше 19 мільярдами кубометрів газу.

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Через окупацію впав видобуток вугілля

Оскільки російські загарбники окупували частину українських територій, видобуток вугілля на державних шахтах впав приблизно на третину. Утім Шмигаль запевнив, що в уряду є альтернативні варіанти, тому на початок опалювального сезону об'єми вугілля на складах мають становити щонайменше 2 мільйони тонн.

До речі, в Україні впав і рівень споживання електроенергії, зокрема – на 30%.

Це дає можливість і забезпечити країну, і експортувати електроенергію до європейських країн, через що наші компанії отримують додаткові доходи та експортний виторг,

– зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що транспортування електроенергії до країн Євросоюзу дозволить їм зменшити залежність від російського газу.

Глава уряду зазначив, що українська енергетика має величезний потенціал для розвитку. Саме вона стане тією сферою, яка після перемоги у війні відновлюватиме нашу економіку.

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