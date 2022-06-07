Кабинет Министров создает штаб, который в ежедневном режиме будет заниматься подготовкой к отопительному сезону. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил сегодня на заседании правительства.

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Шмигаль рассказал о подготовке к отопительному сезону во время полномасштабной войны

Штаб возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. В общем, в него будут входить представители местных властей, теплопоставщиков, регулятора и "Нафтогаз". Их задачей будет:

сбалансировать систему,

провести ремонты,

оперативно решать все проблемы,

сформировать необходимый уровень коммуникации между всеми вовлеченными уровнями.

Специалисты уже сделали первые расчеты, чтобы установить сколько нужно газа и угля, а также какие ремонтные работы следует осуществить. Ведь российские кафиры разрушили в Украине более 200 котельных и повредили ряд ТЭЦ:

Кременчугский,

Черниговскую,

Ахтырскую,

Луганск,

Северодонецк.

Кроме того, разрушения получили сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций. В целом убытки энергетической инфраструктуры в результате войны уже достигли десятков миллиардов гривен.

Сейчас Кабмин просчитывает сразу несколько сценариев развития событий, чтобы быть максимально готовым к зиме. По словам Шмыгаля, добыча газа в этом году оценивается от 16 до 19 миллиардов кубов, а потребление – от 21 до 24 миллиардов кубов. Соответственно часть газа планируют импортировать.

Какие у Украины есть запасы газа

В завершение отопительного сезона в украинских газохранилищах было 9 миллиардов кубов. Поскольку хранилища начали закачивать, то на 1 июня в них хранится уже 10 миллиардов кубических метров газа. Это на 7,5% больше, чем составляют средние показатели 2014 – 2018 годов.

Кстати, "Нафтогаз" обязали обеспечить газохранилища не менее 19 миллиардов кубометров газа.

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Из-за оккупации упала добыча угля

Поскольку российские захватчики оккупировали часть украинских территорий, добыча угля на государственных шахтах упала примерно на треть. Впрочем, Шмигаль заверил, что у правительства есть альтернативные варианты, поэтому к началу отопительного сезона объемы угля на складах должны составлять не менее 2 миллионов тонн.

Кстати, в Украине упал и уровень потребления электроэнергии, в том числе – на 30%.

Это дает возможность и обеспечить страну, и экспортировать электроэнергию в европейские страны, из-за чего наши компании получают дополнительные доходы и экспортную выручку.

– отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что транспортировка электроэнергии в страны Евросоюза позволит им снизить зависимость от российского газа.

Глава правительства отметил, что украинская энергетика имеет огромный потенциал для развития. Именно она станет той областью, которая после победы в войне будет восстанавливать нашу экономику.

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