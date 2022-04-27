26 квітня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева розробив Законопроєкт 7311 від 24.04.2022 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану".

Читайте також: Волонтери не стоятимуть 3 дні в черзі, – доброволець про нову проблему розмитнення авто з ЄС

Метою даного проєкту є повне скасування пільгового розмитнення автомобілів. Після прийняття даного законопроєкту знову доведеться сплачувати ввізне мито, акцизний податок та ПДВ. Для вживаних автомобілів ці податки можуть складати від 40 до 100% від ціни цього авто в Європі.

Нагадаємо, що 5 квітня 2022 року почав діяти закон, який відміняв усі податки при ввозі транспортних засобів. Держава прагнула поповнити кількість знищених на війні транспортних засобів, втрати яких нараховувались близько 200 тисяч одиниць. Проте українці активно почали ввозити на територію України автомобілі для власного автопарку, чим створили величезні черги на кордонах.

Зазначається, що така активність на кордонах перешкоджала швидкому приходу гуманітарних вантажів для потреб українців у час війни. Та навіть іноземні партнери звернули увагу на кількість автомобілів, а деякі заможні люди почали ввозити надто дорогі авто. Зверніть увагу, що в Законі не було зазначено обмежень щодо ціни автомобілів, на які розповсюджуються пільги.

Статистика показала, що з 5 до 24 квітня на територію України було ввезено близько 14 тисяч автомобілів без сплати податків.

Процес прийняття нового закону про повернення мита може зайняти від кількох днів до місяця, тому дата скасування "нульового розмитнення" наразі невідома.

Зазначимо тільки, що планувати ввезення автомобіля без податків на сьогодні є дуже ризикованим рішенням.

Зокрема, законодавці пропонують низку податкових змін: збільшення військового збору вдвічі, дозвіл на відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку І, ІІ та ІІІ групи, оподаткування для транспортних засобів, що ввозяться громадянами для вільного обігу.

До теми – Іван Леньо розповів про проблему розмитнення авто з ЄС зсередини: відео