Про неї розповів музикант і доброволець Іван Леньо в ефірі 24 каналу.
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Українці захотіли купити собі авто
За його словами, волонтери, які перевозили авто для ЗСУ з-за кордону, почали бити на сполох, бо їм доводиться по 2 – 3 дні стояти в черзах на кордоні.
Леньо каже, що все через те, що решта цивільних мешканців України скористалися моментом і захотіли пригнати собі авто.
Музикант наголосив, що польські митники обурені тим, що українці замість того, щоб скористатися цим митом і везти авто на потреби армії, почали все везти для себе.
Волонтери не захочтуь стояти в черзі
Івана Леньо такі дії наших громадян обурюють, бо війна ще не виграна. На його думку, війна зараз у гарячій фазі і ЗСУ потребують багато авто.
Тепер ні один волонтер не буде цим займатися, якщо йому треба три дні стояти в черзі разом з цивільними, які везуть собі машину. Моя порада наступна – щоб прикордонні пункти пропускали без черги спецтранспорт для потреб армії. А цивільні нехай стоять в черзі,
– каже доброволець.
Додамо, що спочатку було дозволено безперешкодно ввозити в Україну автомобілі, призначені для військових цілей та гуманітарної допомоги. Згодом ввезення машин прирівняли до гуманітарної допомоги, що спростило процедуру.
Які типи транспортів зараз можна безплатно ввозити в країну:
- легкові та вантажні авто;
- машини, призначені для перевезення 10-ти та більше пасажирів;
- мотоцикли;
- причепи та напівпричепи.