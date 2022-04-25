Про неї розповів музикант і доброволець Іван Леньо в ефірі 24 каналу.

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Українці захотіли купити собі авто

За його словами, волонтери, які перевозили авто для ЗСУ з-за кордону, почали бити на сполох, бо їм доводиться по 2 – 3 дні стояти в черзах на кордоні.

Леньо каже, що все через те, що решта цивільних мешканців України скористалися моментом і захотіли пригнати собі авто.

Музикант наголосив, що польські митники обурені тим, що українці замість того, щоб скористатися цим митом і везти авто на потреби армії, почали все везти для себе.

Волонтери не захочтуь стояти в черзі

Івана Леньо такі дії наших громадян обурюють, бо війна ще не виграна. На його думку, війна зараз у гарячій фазі і ЗСУ потребують багато авто.

Тепер ні один волонтер не буде цим займатися, якщо йому треба три дні стояти в черзі разом з цивільними, які везуть собі машину. Моя порада наступна – щоб прикордонні пункти пропускали без черги спецтранспорт для потреб армії. А цивільні нехай стоять в черзі,

– каже доброволець.

Додамо, що спочатку було дозволено безперешкодно ввозити в Україну автомобілі, призначені для військових цілей та гуманітарної допомоги. Згодом ввезення машин прирівняли до гуманітарної допомоги, що спростило процедуру.

Які типи транспортів зараз можна безплатно ввозити в країну:

легкові та вантажні авто;

машини, призначені для перевезення 10-ти та більше пасажирів;

мотоцикли;

причепи та напівпричепи.

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