О ней рассказал музыкант и доброволец Иван Леньо в эфире 24 канала.

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Украинцы захотели купить себе авто

По его словам, волонтеры, которые перевозили авто для ВСУ из-за границы, начали бить тревогу, потому что им приходится по 2 – 3 дня стоять в очередях на границе.

Леньо говорит, все потому, что остальные гражданские жители Украины воспользовались моментом и захотели пригнать себе авто.

Музыкант подчеркнул, что польские таможенники возмущены тем, что украинцы вместо того, чтобы воспользоваться этой пошлиной и везти автомобили на нужды армии, начали все везти для себя.

Волонтеры не захотят стоять в очереди

Ивана Леньо такие действия наших граждан возмущают, потому что война еще не выиграна. По его мнению, война сейчас в горячей фазе и ВСУ нуждаются в большом количестве авто.

Теперь ни один волонтер не будет этим заниматься, если ему нужно три дня стоять в очереди вместе с гражданскими, которые везут себе машину. Мой совет такой – чтобы пограничные пункты пропускали без очереди спецтранспорт для нужд армии. А гражданские пусть стоят в очереди,

– говорит доброволец.

Добавим, что изначально было разрешено беспрепятственно ввозить в Украину автомобили, предназначенные для военных целей и гуманитарной помощи. Впоследствии ввоз машин приравняли к гуманитарной помощи, что упростило процедуру.

Какие типы транспортов сейчас можно бесплатно ввозить в страну:

легковые и грузовые автомобили;

машины, предназначенные для перевозки 10-ти и более пассажиров;

мотоциклы;

прицепы и полуприцепы.

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