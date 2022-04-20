Родичі російського військового закликали обізнаних людей пояснити, як їм зареєструвати вкрадену автівку на території держави-агресорки.

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У Росії хочуть "легалізувати" автівку з України

Вони додали, що у них немає ні документів, ні українських номерів. Крім того, росіяни пояснили, що за словами знайомих, це треба було робити в Білорусі, через яку цей автомобіль перевозили. Проте цього вони не зробили, тому зараз потребують "допомоги".

Мені днями зятьок мій – військовий пригнав ось такого красеня трофейного. Самі знаєте, звідки,

– пояснили вони.

У Росії хочуть "легалізувати" автівку з України: Скриншот з російської групи

Іронічно, що свій пост родичі "затька" завершили, ввічливо подякувавши за поради та допомогу.

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