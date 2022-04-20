Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, передає 24 канал. Зазначається, що компанія розіслала дилерам повідомлення про припинення поставок автомобілів та запчастин.

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Санкції діють

При цьому GM згорнув виробництво в Росії ще у 2015 році через анексію українського Криму, відтоді концерн постачав із США лише дорогі моделі Chevrolet та Cadillac. Але 11 березня люксові авто зі США заборонили постачати через санкціями.

В останні тижні GM чекав роз'яснень від американського регулятора щодо відповідності санкціям, а тепер фактично оголосив про звільнення після їх отримання.

Які авто продавав GM

Про припинення постачання вперше стало відомо ще 1 березня поточного року. Концерн постачав на російський ринок автомобілі Spark, Nexia, Cobalt, Trailblazer, Traverse та Tahoe під брендом Chevrolet, а також Cadillac XT4, XT5, XT6 та Escalade.

З російського ринку йдуть навіть китайські автовиробники, наприклад, Lifan зупинив продажі у Росії. З початку року на території країни-агресорки не було зареєстровано жодного нового авто компанії.

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