Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на опитування, яке провели серед дилерів, та на дані "Автостату", передає 24 канал.

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Які авто найбільше подорожчали

Найбільше – майже на 60% – подорожчали автівки преміумкласу. Через санкції США, ЄС та Японії заборонили їхнє постачання в Росію. Також санкції викликали й величезні логістичні проблеми.

Саме тут – основний дефіцит, який посилюватиметься з кожним днем, і ми вже це відчуваємо,

– зазначають дилери.

За даними "Автостату", у 26 офіційно представлених на ринку РФ автоконцернів, які не прибрали прайс-листи з сайтів, машини подорожчали на 35 – 45%.

Росія скоро буде без автомобілів

Крім іномарок дорожчає й вироби й російського автопрому. АвтоВАЗ, за даними "Автостату", підвищив ціни на 11 – 47% залежно від моделі та комплектації. Вартість найпопулярнішої іномарки Kia зростала на 24 – 39%.

"По автомобілях середнього цінового сегмента запаси більші, проте зупинено не лише відвантаження, а й локальні виробництва. Дефіцит машин зростає", кажуть продавці автомобілів.