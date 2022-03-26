Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Список вкрадених авто з номерними знаками голова ОВА опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Він зазначив, що учора російські військові викрали білий Renault Duster з написом "медична служба Боромлянської громади". Номерні знаки зняли та залишили на місці.

Список викрадених авто

Автівки, викрадені орками за минулу добу на Сумщині:

"ВАЗ-2106", ВМ2106

"Нива-2113" білого кольору, ВМ 3767 АА

Раніше викрадені машини, про які стало відомо сьогодні:

"ВАЗ-1118" (Lada Kalina) сірого кольору;

"ВАЗ-2105", зеленого кольору, ВМ 6126 АТ (захоплені невідомими).

Якщо у вас зник або був викрадений російськими військовими автомобіль – терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер. Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами,

– зазначав раніше Дмитро Живицький.

Нагадаємо, що раніше Живицький розповів про ймовірність застосування хімічної зброї російськими військами, зазначивши, що зараз потрібно бути готовими до всього, адже "окупанти підступні й абсолютно з'їхали з глузду".

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