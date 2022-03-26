Тривають воєнні дії і в Тростянецькій громаді. Про ситуацію на Сумщині за добу 25 березня розповів Дмитро Живицький.

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На Сумщині ситуація залишається напруженою, тривають запеклі бої... Це Конотопський район, Сумський, Охтирський – активна фаза боїв,

– каже голова ОВА.

Деякі громади досі перебувають під контролем російських окупантів. Там відбувається терор і геноцид. Окупанти продовжують обстрілювати передмістя Сум та бомбардувати Охтирку.

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