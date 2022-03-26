За словами Живицького, питання застосування ворогом хімічної чи ядерної зброї дуже активно обговорюють і в міжнародному середовищі, і в Україні. Навіть розвідки провідних країн світу не відкидають такої ймовірності.

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Сумщина готуватиметься до можливої атаки ворога хімічною зброєю

За словами Живицького, потрібно бути готовими до всього, адже окупанти підступні й абсолютно з'їхали з глузду.

"Вони не розуміють, що вони творять. Вони чинять терор і від них можна очікувати всього, чого завгодно", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що керівництво області обов'язково оприлюднить інформацію про те, як слід поводитися в разі хімічної загрози.

Ми сподіваємося і молимося, щоб цього не відбулося, але треба готуватися. Ми зараз працюємо над тим, щоб забезпечити мешканців Сумської області хоча б частково. Аби була можливість видати протигази, засоби захисту і провести навчання, щоб кожен знав, як себе поводити у разі тієї чи іншої загрози для життя та здоров'я,

– заявив посадовець.

Живицький звернувся до волонтерів з проханням допомогти засобами захисту – спеціальними протигазами, респіраторами та масками. Посадовець сподівається, що світова спільнота завадить Росії використати хімічну зброю в Україні. Однак він наголосив, що українці почуватимуться впевненіше, якщо будуть підготованими та захищеними.

Дивіться звернення Дмитра Живицького: