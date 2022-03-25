Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.

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Нагадаємо, РФ відверто бреше про наявність американських біологічних лабораторій в Україні. Таким чином вони, ймовірно, хочуть виправдати застосування хімічної зброї. Окупанти вже використовують фосфорні бомби в цинічній війні проти України.

Фахівці з InformNapalm застерігають, що російська армія може використати зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.

Факти від розвідки InformNapalm:

17-го березня російські офіцери, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);

20 березня командний склад Збройних сил РФ отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях)

Зазначимо, окупаційна пропаганда поширює наративи про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.

А також нещодавно на Сумихімпром стався витік аміаку.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що неможливо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Там сподіваються, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів.

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