Такую информацию сообщили в телеграм-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО.

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Напомним, РФ откровенно лжет о наличии американских биологических лабораторий в Украине. Таким образом, они, вероятно, хотят оправдать применение химического оружия. Оккупанты уже используют фосфорные бомбы в циничной войне против Украины.

Специалисты из InformNapalm предостерегают, что российская армия может использовать зарину (в военных целях его применяют как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону.

Факты от разведки InformNapalm:

17 марта российские офицеры, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфороорганических соединений);

20 марта командный состав Вооруженных сил РФ получил ампулы с атропином (антидот при химотравках)

Отметим, оккупационная пропаганда распространяет нарративы об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.

А также недавно на Сумыхимпроме произошла утечка аммиака.

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что невозможно избегать такого количества распространяемой дезинформации. Там надеются, что это выдумки больной фантазии рашистов.