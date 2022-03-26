Продолжаются военные действия и в Тростянецкой общине. О ситуации в Сумской области за сутки 25 марта рассказал Дмитрий Живицкий.
Обратите внимание Молимся, чтобы этого не произошло, – Живицкий оценил угрозу химической атаки на Сумщине
На Сумщине ситуация остается напряженной, продолжаются ожесточенные бои... Конотопский район, Сумский, Ахтырский – активная фаза боев,
– говорит глава ОВА.
Некоторые общины до сих пор находятся под контролем российских оккупантов. Там происходит террор и геноцид. Оккупанты продолжают обстреливать пригород Сум и бомбить Ахтырку.