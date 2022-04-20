Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что компания разослала дилерам уведомления о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

Читайте также В России новые авто подорожали на 40%

Санкции действуют

При этом GM свернул производство в России еще в 2015 году из-за аннексии украинского Крыма, с тех пор концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Но 11 марта люксовые автомобили из США запретили поставлять из-за санкций.

В последние недели GM ожидал разъяснений от американского регулятора о соответствии санкциям, а теперь фактически объявил об увольнении после их получения.

Какие авто продавал GM

О прекращении снабжения впервые стало известно еще 1 марта текущего года. Концерн поставлял на российский рынок автомобили Spark, Nexia, Cobalt, Trailblazer, Traverse и Tahoe под брендом Chevrolet, а также Cadillac XT4, XT5, XT6 и Escalade.

С российского рынка уходят даже китайские автопроизводители, например, Lifan остановил продажи в России. С начала года на территории страны-агрессора не было зарегистрировано ни одного нового авто компании.

К теме – Российский журналист-оппозиционер спрогнозировал массовую безработицу россиян: смотрите видео