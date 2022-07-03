Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, австралийская делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене.
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"Энтони Албаниз был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтоженный аэропорт "Антонова", – рассказал Кулеба.
Австралийская делегация приехала в Киевскую область / Фото из телеграма Алексея Кулебы
Политики поражены тем, что делали россияне / Фото из телеграма Алексея Кулебы
Австралия поддерживает Украину
Глава ОВА поблагодарил делегацию за личный приезд на Киевщину. Кулеба отметил, что война в Украине, в центре Европы, должна быть на мировой повестке дня.
Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание преступлений, происходивших здесь,
– заявил премьер-министр.
Алексей Кулеба и Энтони Албаниз / Фото из телеграма Алексея Кулебы
Австралия заявляет о поддержке Украины / Фото из телеграма Алексея Кулебы
Делегация побывала на государственном предприятии "Антонов" / Фото из телеграма Алексея Кулебы
Кто еще посетил Киевщину
Голливудский актер и режиссер Шон Пенн 27 июня приехал в Киев. Также он отправился в Ирпень и Бучу. Шон Пенн оказывает украинцам гуманитарную помощь и создает документальный фильм о российской агрессии.
"С первого дня полномасштабного вторжения Пенн был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. Вскоре всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!" – написал президент Владимир Зеленский.
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Президент Индонезии Джоко Видодо 29 июня посетил Украину. Он побывал на Киевщине, где россияне совершали зверства. Кроме того, Видодо посетил центр хирургии в столице. Лидер Индонезии заявил, что также посетит Москву и будет говорить с Владимиром Путиным.
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