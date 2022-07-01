Также глава норвежского правительства пообещал предоставить Украине 10 миллиардов крон помощи. Рассказываем, как проходил визит Стере.
К теме Ракетные удары по Одесчине и новый омбудсмен Украины: основное за 128 день войны
Зеленский встретился со Стере
Глава правительства Норвегии прибыл в Украину утром на поезде. Его визит не анонсировали заранее из соображений безопасности.
Во время своей поездки Йонас Гар Стере встретился с президентом Украины. Зеленский выразил слова благодарности за поддержку Украины, Стере заверил его в долговременной поддержке Норвегией Украины.
Премьер Норвегии Стере встретился с Зеленским / Фото из телеграма Владимира Зеленского
Политические лидеры обсудили усиление санкционного давления на агрессора, дальнейшую оборонную поддержку, а также затронули вопрос восстановления нашего государства после войны.
Пообещал Украине миллиард евро помощи
Премьер-министр Норвегии сообщил, что его страна предоставит Украине пакет помощи на 10 миллиардов крон (около 1 миллиарда евро) до конца 2022 года и в течение 2023-го.
Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 для помощи людям, которые в этом нуждаются, и в поддержку мер восстановления Украины, и поддержку Украины,
– сказал он.
Денежные средства пойдут на гуманитарную помощь, восстановление разрушенной инфраструктуры, оружие и поддержку государственных институций.
Стере посетил разрушенные украинские города
Премьер-министр Норвегии посетил районы, пострадавшие от российской оккупации на Черниговщине, и своими глазами увидел последствия преступлений.
Стере посетил разрушенные Россией украинские города / Фото NRK
В частности, Стере посетил Чернигов и село Ягодное в области, где поговорил с местными жителями, которые почти месяц скрывались от российских обстрелов в подвале местной школы.
Он подчеркнул, что мы можем видеть и читать эти события, но встреча с людьми оставляет сильное впечатление. Стере подчеркнул, что это происходит в Европе в середине 2022 года и ни одна страна не может это игнорировать.
В свою очередь Зеленский призвал Стере распространять информацию о военных преступлениях России в мире.
Стере посетил и Национальный музей "Мемориал жертв голодомора"
В ходе визита премьер-министр Норвегии и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко посетили Национальный музей "Мемориал жертв голодомора".
Йонас Гар Стере и Александр Ткаченко / Фото из телеграма Александра Ткаченко
Несмотря на то, что сегодня он закрыт, Ткаченко показал Стере реконструкцию и рассказал о дальнейших планах и потребностях.
Ранее Норвегия предоставила самоходные гаубицы М109А3, которые уже на передовой: смотрите видео