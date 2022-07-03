Про це 3 липня повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, австралійська делегація побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

До теми Прем'єр Норвегії Стере відвідав зруйновані українські міста та зустрівся з Зеленським

"Ентоні Албаніз був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова", – розповів Кулеба.



Австралійська делегація приїхала на Київщину / Фото з телеграму Олексія Кулеби



Політики вражені тим, що робили росіяни / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Австралія підтримує Україну

Очільник ОВА подякував делегації за особистий приїзд на Київщину. Кулеба зазначив, що війна в Україні, у центрі Європи, має бути у світовому порядку денному.

Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися,

– заявив прем'єр-міністр.



Олексій Кулеба та Ентоні Албаніз / Фото з телеграму Олексія Кулеби



Австралія заявляє про підтримку України / Фото з телеграму Олексія Кулеби



Делегація побувала на державному підприємстві "Антонов" / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Хто ще відвідав Київщину

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн 27 червня приїхав до Києва. Також він вирушив до Ірпеня та Бучі. Шон Пенн надає українцям гуманітарну допомогу та створює документальний фільм про російську агресію.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Пенн був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити й весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей!" – написав президент Володимир Зеленський.

До речі Колишній генсек НАТО і прем'єр Норвегії: Укрзалізниця поповнила зірковий перелік пасажирів

Президент Індонезії Джоко Відодо 29 червня відвідав Україну. Він побував на Київщині, де росіяни вчиняли звірства. Крім цього, Відодо відвідав центр хірургії у столиці. Лідер Індонезії заявив, що також відвідає Москву й говоритиме з Володимиром Путіним.

Зверніть увагу – виступ президента України на фестивалі ігор: дивіться відео