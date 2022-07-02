Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 1 липня прибув до України. Приїхав до столиці він потягом Укрзалізниці, яка продовжує реалізовувати залізну дипломатію.

Він зустрівся з Володимиром Зеленським, щоб обговорити посилення санкційного тиску на державу-агресорку та подальшу підтримку оборони України. Також побував у зруйнованих Росією містах, зокрема у Чернігові та області. Там він поговорив із місцевими жителями, що майже місяць ховалися від російських обстрілів у підвалі місцевої школи. Також глава норвезького уряду пообіцяв надати Україні 10 мільярдів крон допомоги.

Ми вдячні всім партнерам України, які довіряють залізниці і приїжджають до України, аби на власні очі побачити руйнування, спричинені російськими окупантами, та висловити підтримку нашому народу,

– наголосили в УЗ.

Крім того, перевізник додав, що буде радий наступному візиту пана Йонаса Гара Стере до України.