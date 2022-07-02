Так, в звездный список тех, кого перевозит УЗ, вошли премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Оба лидера прибыли в Украину с визитом.

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Стёре прибыл в Украину на поезде УЗ

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 1 июля прибыл в Украину. Приехал в столицу он на поезде Укрзализныци, которая продолжает реализовывать железную дипломатию. Он встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить усиление санкционного давления на государство-агрессорку и дальнейшую поддержку обороны Украины. Также побывал в разрушенных Россией городах, в частности, в Чернигове и области. Там он поговорил с местными жителями, почти месяц скрывавшимися от российских обстрелов в подвале местной школы. Также глава норвежского правительства пообещал предоставить Украине 10 миллиардов крон помощи. Мы благодарны всем партнерам Украины, которые доверяют железные дороги и приезжают в Украину, чтобы своими глазами увидеть разрушения, вызванные российскими оккупантами, и выразить поддержку нашему народу,

– отметили в УЗ. Кроме того, перевозчик добавил, что будет рад следующему визиту господина Йонаса Гар Стёре в Украину.



Йонас Гар Стёре и проводницы Укрзализныци / Фото из телеграма УЗ

Бывший генсек НАТО также прибыл в Киев Укрзализныцей

1 июля с визитом в Украину также прибыл бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. До Киева он добрался по железной дороге.

Привлечение экспертов такого уровня, имеющих реальный практический опыт разработки и воплощения гарантий безопасности для стран, невероятно важно для Украины, и мы на железной дороге счастливы, что можем внести свой вклад в организацию таких визитов,

– отметили в УЗ.

Целью его поездки было обсуждение процесса работы над конкретными международными гарантиями безопасности для Украины.



Андерс Фог Расмуссен и работники Укрзализныци / Фото из телеграма УЗ

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