Про це стало відомо із публікації журналіста "Радіо свобода" Рікарда Йозвяка. Окрім цього деталі узгодженого рішення оприлюднило видання Bloomberg.

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Статус кандидата ЄС нададуть також Молдові

За даними Йозвяка, Європейська комісія дійшла попередньої домовленості щодо надання статусу кандидата на вступ Україні та Молдові. Окрім цього, невдовзі таку можливість можуть надати й Грузії. Проте щодо останньої країни цього переліку, то рішення буде ухвалене лише після обговорення лідерами Єврокомісії, яке має відбутися через тиждень.

Коли Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата Україні

За даними ЗМІ, головний виконавчий орган ЄС рекомендує надати Україні статус кандидата вже в п'ятницю 17 квітня. Про це повідомили анонімні джерела, які знайомі з планами європейського керівництва.

Процедура ускладнена різноманітністю думок серед 27 країн-членів, які приймають остаточне рішення просувати процес вперед,

– мовиться в публікації.

Коли Україна стане кандидатом на вступ, почнеться дуже довгий процес підготовки держави. Нашій державі потрібно буде виконати кілька кроків, які є необхідними для повноцінного приєднання. Раніше у Bloomberg повідомляли, що мовиться про зусилля щодо зміцнення верховенства права, а також боротьби з корупцією в Україні.

Риторика Шольца та Макрона різко змінилася

Президент Франції Емануель Макрон раніше робив заяви, які могли вказувати на те, що нам і народу Молдови запропонують "проміжний варіант" угоди. Він казав, що має бути нове об'єднання країн, які прагнуть приєднатися до ЄС і навіть вніс відповідний проєкт до Європарламенту. Також неоднозначні заяви лунали від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Проте вже 16 червня були озвучені зовсім інші думки. Це сталося під час спільного приїзду в Київ Макрона з Шольцом, прем'єром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Усі ці лідери відкрито підтримали надання Україні статусу кандидата.

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