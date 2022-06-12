Наразі вже відомо про дві речі, над якими потрібно буде найбільше працювати. Про це 11 червня повідомили в матеріалі Bloomberg.

Напередодні Глава Єврокомісії прибула до Києва: обговорить із Зеленським заявку України на вступ до ЄС

Назвали конкретні умови вступу в Євросоюз

За даними журналістів, наша держава має докласти зусиль щодо зміцнення верховенства права, а також боротьби з корупцією. Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що команда фахівців працювала над заявкою України "день і ніч".

Тому невдовзі ми можемо стати кандидатами на вступ до ЄС. Проте всі дипломати попереджають, що це відкриє дуже довгий процес покращення. Він може тривати навіть більше, ніж 10 років.

Коли Україна стане кандидатом на вступ до ЄС

Ймовірно, Європейська комісія рекомендує надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС до кінця червня. 17 числа має відбутися засідання колегії комісарів із відповідними дебатами. Однак, щоб це відбулося, всі 27 країн-членів комісарів мають підтримати. Згодом наша держава вже зможе просувати свою заявку.

11 червня президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн приїхала до Києва. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським вони обговорили анкету, яку наш уряд подав ще у квітні. "Сьогоднішнє обговорення дозволить нам завершити оцінку до кінця наступного тижня", – сказала згодом Фон Дер Ляєн.

Євросоюз допоможе в повоєнній відбудові

Глава Єврокомісії також обговорила з президентом України повоєнну відбудову. Вона запевнила, що в цьому ми точно не залишимося наодинці зі своїми проблемами.

Ми дуже високо цінуємо ті зусилля, яких докладає Україна, і ту рішучість, з якою ваша країна рухається. Люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Проте слід додати, що не всі країни вважають, що потрібно дозволити нашій державі швидко увійти до європейської сім'ї. Зокрема, президент Франції та канцлер Австрії вважають, що спершу має бути "проміжний етап". Нещодавно навіть запропонували створити окреме об'єднання держав, які прагнуть вступити в ЄС – "Європейське політичне співтовариство". У нього, зокрема, має увійти ще Молдова.

Заяви Зеленського та фон дер Ляєн після зустрічі 11 червня: дивіться відео