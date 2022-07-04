Великобритания хочет перенять пример Канады и забрать активы россиян, чтобы передать их Украине.

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Лиз Трасс должна выступить с речью на конференции по реконструкции Украины в Швейцарии, на которой лично или виртуально будет присутствовать большая часть высшего политического руководства Украины.

Справка. По оценкам, с начала полномасштабной войны России разрушило в Украине более 120 000 домов.

Трасс поддержала идею конфискации российских активов в пользу Украины

На минувшей неделе Трасс заявила депутатам, что поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их между жертвами войны России против Украины.

Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень пристально. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях,

– сказала она.

Трасс сказала, что для этой инициативы, скорее всего, потребуется отдельный закон, но не обязательно.

Изъятые средства могут передать отдельным физическим лицам как репарации, или украинскому государству. В настоящее время Великобритания может приостановить действие российских активов в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить остановку еще на 56 дней. В этот период владелец актива не может получить какой-либо выгоды от актива.

В своем выступлении на конференции Трасс заявит, что Великобритания будет позиционировать себя как ключевого партнера Украины в процессе восстановления и предложила стране 1,5 миллиарда долларов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 миллионов фунтов стерлингов в виде двусторонней поддержки.

Гуманитарная помощь и программы разминирования помогут восстановить села, поселки и города, а в долгосрочной перспективе Великобритания поделится экономическим и финансовым опытом, чтобы превратить Украину в глобальный центр инвестиций, предпринимательства и передовых технологий. Великобритания будет выступать за восстановление города Киева и Киевской области по просьбе президента Владимира Зеленского,

– заявили в МИД Британии.

Украина просит об этом у всех союзников

На решение Лиз Трасс уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оказавшиеся под санкциями россияне должны платить за восстановление Украины, ведь они связаны с режимом кремля. Это и есть цель украинской стороны.

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