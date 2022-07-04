Конференция по восстановлению Украины в Лугано будет обсуждать, как отстроить Украину, объединив делегацию с представителями других стран, международных организаций и гражданского общества. Великобритания в 2023 году примет конференцию, посвященную помощи Украине восстановить ущерб, причиненный вторжением России. Эту информацию уже подтвердили в британском внешнеполитическом ведомстве.

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Власти Великобритании заявили, что сотрудничают с Украиной и другими странами, чтобы принять конференцию в следующем году, и что они будут входить в наблюдательный совет, чтобы помочь координировать действия Украины и ее союзников по мерам восстановления. В Лондоне будет открыт офис.

"Мы возглавили поддержку Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, возобновление Украины после агрессивной войны России станет символом власти демократии над автократией. Также будет содержать четкий сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

"Это покажет Путину, что его попытки уничтожить Украину создали только более сильную, преуспевающую и объединенную нацию", – убеждена Лиз Трасс.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что президент Украины Владимир Зеленский попросил страну поддержать восстановление Киева и близлежащего региона. Великобритания пообещала использовать свой опыт в финансовом секторе, чтобы помочь привлечь инвестиции в Украину.

Британия уже согласилась предоставить гарантии на сумму 1,5 миллиарда долларов для многосторонних ссуд и более 100 миллионов фунтов двусторонней поддержки.

Что Зеленский сказал о Конференции по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что именно на конференции в Лугано 4 июля представят масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны.

"Нужно не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы", – заявил Владимир Зеленский.