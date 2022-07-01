Высокий суд Лондона по многомиллионному делу о мошенничестве издал указ об аресте Сергея Тищенко, уроженца Житомирской области, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор".

Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года.

Английская компания WWRT Limited в английском Высоком суде утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей супругой Еленой Тищенко похитили из банка около 100 миллионов долларов. Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску английской компании Ольги Гутовской, WWRT Limited (дело № BL-2020-001416).

Ранее указом от 4 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 млн долларов США, или около 2 миллиардов гривен).

Еще в 2019 году о схемном кредитовании в "Фортуна-Банке" сообщал Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

С 19 мая 2022 года Тищенко разыскивала полиция. Его арестовали только 29 июня 2022 года.

"Мы благодарны суду и полиции за их помощь. Мы уверены в победе по этому делу и планируем после получения решения подать отдельный иск от имени вкладчиков банка для получения ими компенсации за потерянные вклады. Вкладчики должны получить свои средства", – заявила Ольга Гутовская.

Как известно, Гутовская – международный юрист, проживающий в Великобритании. Она является управляющим партнером международной юридической фирмы Gutovska & Partners («Гутовская и партнеры») и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited.

Gutovska & Partners предоставляет услуги в сфере разрешения споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона одобрил арест Сергея Тищенко, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор".