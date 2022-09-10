Таку думку висловив 9 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його брифінг із держсекретарем США Ентоні Блінкеном після їхньої зустрічі в Брюселі.

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Столтенберг закликав більше допомагати Україні

На думку генсека НАТО, ця війна передусім визначає, чи зможе російська армія надалі становити загрозу членам Альянсу. Саме тому він акцентує на потребі допомагати Україні в боротьбі.

Моє перше повідомлення членам Альянсу полягає в тому, що ми вітаємо безпрецедентну підтримку, ми закликаємо до ще більшої підтримки, і ми закликаємо їх глибше дослідити запаси, щоб продовжувати надавати Україні те, чого вона негайно потребує,

– сказав Столтенберг.

Він додав, що в НАТО вже створені структури, які займаються оборонним плануванням. "Нарощуємо виробництво, що ми поповнюємо запаси, щоб мати можливість продовжувати надавати підтримку Україні, але це не лише підтримка Україна – це також забезпечення того, щоб у нас була зброя, боєприпаси, засоби для нашого власного стримування та оборони", – підсумував генсек Північноатлантичного альянсу.

Чому настає критична фаза війни

Столтенберг відзначив, що протягом останніх днів був "значний прогрес в Херсонській та Харківській областях". Проте невдовзі ситуація може бути важчою.

Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території,

– сказав Столтенберг.

Проте, на його думку, у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде зазнавати тиску. Передусім це зумовлено проблемами постачання енергоресурсів і зростанням вартості життя, які спричинила війна росії.

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