Блінкен приїхав у Брюссель, адже Вашингтон прагне зміцнити єдність в часи, коли Європа стикається з підвищенням цін на енергоносії. На думку деяких аналітиків, дефіцит і різке зростання вартості життя з наближенням зими можуть послабити підтримку України з боку Заходу, адже уряди намагатимуться впоратися з незадоволеним населенням.

Зауважте Байден вважав, що Блінкену особливо важливо приїхати в Україну на тлі контрнаступу ЗСУ

Блінкен зустрівся зі Столтенбергом

У Брюсселі Блінкен зустрівся з генеральним секретарем НАТО і послами країн альянсу. Зокрема, держсекретар розповів їм про свою поїздку до Києва, під час якої він пообіцяв надати нову військову допомогу та дізнався про контрнаступ України.

Після цієї зустрічі Столтенберг заявив, що НАТО вважає, що якщо Україна відмовиться від бойових дій, то вона припинить своє існування. Окрім цього, Альянс у довгостроковій перспективі забезпечуватиме озброєннями ЗСУ та забезпечить їхній перехід від радянської до західної зброї.

Також Столтенберг заявив, що НАТО розміщує нові сили на східному кордоні та посилає росії однозначний сигнал, що захищатиме кожен дюйм своєї території. Альянс вже передав Україні величезний обсяг озброєння та боєприпасів, зменшивши свої запаси, але він має прагнути не допустити перемоги країни-агресорки. Тому, за словами генсека Альянсу, країнам НАТО необхідно активніше постачати зброю Україні зі своїх запасів та виробляти нове озброєння.

Того ж дня в Брюсселі зустрілися міністри енергетики Європейського Союзу. Вони обговорювали питання обмеження цін на російський газ, сподіваючись захистити громадян і підприємства від захмарних рахунків за електроенергію.

Перед своїм приїздом Блінкен заявляв, що він впевнений в тому, що Європа вживе рішучих дій, щоб позбутися маніпуляцій росії постачанням газу. За його словами, протистояння кремлю через Україну "пов'язане з ціною, проте ціна бездіяльності буде набагато вищою".

Буде цікаво – ISW дали прогноз щодо звільнення Куп'янська: дивіться відео